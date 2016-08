dpa

Dackeldame «Bonny» wieder zu Hause in Brandenburg

Brandenburgs derzeit berühmteste Dackeldame «Bonny» ist nach vier Jahren wieder in ihrer Heimat zurück. Nach langem Rechtsstreit konnte Besitzerin Jutta Kühl am Samstag in München ihren Hund abholen. ««Bonny» hat sich sofort in meine Arme gekuschelt. Sie hat mich erkannt», sagte Kühl am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die erste Nacht in Ferch sei ruhig verlaufen. «Gleich nach der Ankunft nach der langen Autofahrt hat sie herumgeschnuppert und ihr altes Zuhause in Besitz genommen», freute sich die Hundebesitzerin.

Mitte August hatte das Potsdamer Landgericht entscheiden, dass die Dackeldame aus Bayern nach Brandenburg wieder zurück muss. 2012 hatte ein Münchner Paar das Tier an einer Autobahnauffahrt aufgelesen, es «Lulu» genannt und behalten.

