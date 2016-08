dpa

Warnung: Erhöhte Ozonwerte können Kopfschmerzen auslösen

Die spätsommerliche Hitze bringt für Menschen, die empfindlich auf Ozon reagieren, am Sonntag womöglich noch einmal gesundheitliche Probleme. Erwartet werden erhöhte Ozonwerte, daher sollten Betroffene in Berlin und Brandenburg aufpassen, empfahl die Berliner Senatsverwaltung für Umwelt am Sonntag. Es könne zu Tränenreiz und Kopfschmerzen sowie eingeschränkter Leistungsfähigkeit und Atembeschwerden kommen. Ungewohnte und starke körperliche Anstrengungen im Freien sollten vermieden werden. Für das Berliner Stadtgebiet appellierte die Senatsverwaltung, das Auto möglichst stehen zu lassen. Ab Sonntagabend wurde zunächst etwas Abkühlung erwartet. Das lasse die Ozonbelastung am Montag sinken.

