dpa

Dackel Bonny wieder auf dem Weg nach Brandenburg

München (dpa) - Aus «Lulu» wird wieder «Bonny»: Der aus Brandenburg stammende Dackel, den es nach Bayern verschlagen hatte, ist wieder auf dem Weg in seine ostdeutsche Heimat. Das Paar aus Bayern, das die Dackeldame 2012 in Brandenburg auf der Straße aufgelesen und sie fortan «Lulu» genannt hatte, übergab das Tier am Samstag am Münchner Flughafen an seine rechtmäßigen Eigentümer. Vorausgegangen war ein langes juristisches Tauziehen.

Erst vor zwei Jahren war bekannt geworden, dass der entlaufene Rauhaardackel inzwischen in Bayern lebte - unter dem Namen «Lulu». Als die ursprünglichen Besitzer in Brandenburg davon erfuhren, setzten sie alle Hebel in Bewegung, um das Tier zurückzubekommen. Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit. Das Potsdamer Landgericht entschied schließlich: «Lulu» muss zurück und wird wieder «Bonny».

Letzte Änderung: Samstag, 27. August 2016 17:49 Uhr

Quelle: dpa / BerlinOnline