Polizei: Friedliches Stadtfest in Eisenhüttenstadt

Mehrere tausend Menschen haben am Samstag friedlich das traditionelle Stadtfest in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) gefeiert. Es gebe keine besonderen Vorkommnisse, alles sei ruhig, sagte ein Sprecher der Polizeilagedienstes. Polizei und Sicherheitsleute waren unterwegs.

Nach der Festnahme zweier Terrorverdächtiger in der Stadt in der vergangenen Woche waren besondere Sicherheitsvorkehrungen für das Fest festgelegt worden. Die Verdächtigen hatten das Stadtfest nach früheren Ermittlerangaben in Chats erwähnt. Konkrete Absprachen habe es aber nicht gegeben.