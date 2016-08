dpa

Bilderbuch-Sommertag in der Region: Bootstouren gefragt

Viel Sonne und nur wenige Wölkchen: In der Region Berlin-Brandenburg haben sich am Samstag viele Menschen über einen weiteren Bilderbuch-Sommertag gefreut. Bis zum Mittag wurden in Nordbrandenburg Temperaturen um 25 Grad, im Landessüden bereits um 29 Grad registriert. In Berlin wurden Werte um die 30 Grad gemessen. «Das ist aber noch viel Luft nach oben», sagte die Meteorologin vom Dienst, Angela Berger, vom Deutschen Wetterdienst in Potsdam.

In Straßencafés in Berlin und Potsdam waren Plätze unter Sonnenschirmen besonders begehrt. An Eisläden bildeten sich immer wieder Schlangen. Bootstouren auf der Havel mit Start in Potsdam oder entlang der Spree von Berlin aus waren bei Einheimischen und Touristen gefragt.

Gerechnet wird nach den Angaben bis zum Abend im Norden mit 28 Grad, im Rest Brandenburgs und in Berlin werden um die 33 Grad erwartet. Stellenweise könne es Schauer und leichte Gewitter geben, sagte Berger. Mit dem Sommer sei nach diesem Hitze-Wochenende aber nicht Schluss. Aber eine Wiederholung der Rekordtemperaturen werde es in dieser Saison nicht geben.

Letzte Änderung: Sonntag, 28. August 2016 19:49 Uhr

Quelle: BerlinOnline / dpa