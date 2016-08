dpa

Erste Kraniche versammeln sich

Pünktlich mit dem Ende des Sommers versammeln sich an den beliebten Kranich-Rastplätzen wieder die ersten der Zugvögel. «Es sind schon über 1000 Vögel da», sagte Barbara Möbius vom Naturparkzentrum in Wanninchen bei Luckau (Dahme-Spreewald). Auch im Naturpark Unteres Odertal (Uckermark) haben sich bereits erste Kraniche eingefunden. In Linum (Ostprignitz-Ruppin) und dem Vogelschutzgebiet Rietzer See (Potsdam-Mittelmark) herrscht dagegen noch weitgehend Ruhe.

Die heiße Phase des Kranich-Abflugs beginnt erst Ende September. Brandenburg liegt auf der Flugroute von jährlich mehr als 100 000 aus Osteuropa und Skandinavien kommender Kraniche.

