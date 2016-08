Dackel Bonny kehrt nach Brandenburg zurück

München/Potsdam (dpa/bb) - Nach langem juristischen Tauziehen soll Dackeldame Bonny heute zu ihren früheren Brandenburger Besitzern zurückkehren. Die Übergabe soll am Münchner Flughafen stattfinden, wie einer der Anwälte der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Ein Paar aus Bayern hatte Bonny im Jahr 2012 in Brandenburg am Straßenrand aufgelesen, nachdem der Hund seinen Besitzern entlaufen war. Erst zwei Jahre später wurde bekannt, dass die Dackeldame unter dem Namen Lulu in Bayern lebte. Nach jahrelangem Rechtsstreit erkämpften die Brandenburger am Potsdamer Landgericht die Rückgabe des Rauhaardackels.