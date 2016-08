Verletzter nach Explosion einer Gasflasche

Bei der Explosion einer Gasflasche auf einem Firmengelände in Templin (Uckermark) ist am Freitag ein Arbeiter verletzt worden. Die Flasche enthielt Acetylen - ein Gas, dass auch zum Schweißen genutzt wird. Das Unglück ereignete sich, als die Flasche entleert werden sollte, wie ein Polizeisprecher berichtete. Feuerwehrleute löschten. Zudem brachten sie weitere Gasflaschen in Sicherheit. Im Radius von 500 Metern um das Gelände befinden sich keine Wohnhäuser.

Letzte Änderung: Samstag, 27. August 2016 17:49 Uhr

Quelle: dpa / BerlinOnline