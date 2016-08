dpa

EU-Fördermittel für schöneres Leben auf dem Lande

Mit rund 213 Millionen Euro aus EU-Fördertöpfen werden in Brandenburg derzeit Projekte zum schöneren Leben auf dem Lande unterstützt. Es gehe um bessere Lernbedingungen in den Schulen oder mehr Möglichkeiten für sportliche und kulturelle Betätigung, sagte Jörg Vogelsänger (SPD), Minister für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, am Freitag. Weitere wichtige Themen für auf dem Lande lebende Menschen seien Mobilität und Dienstleistungen. Bewilligt wurde unter anderem knapp 800 000 Euro Fördermittel für die Modernisierung einer Turnhalle in Alt Zeschdorf (Märkisch-Oderland). Ein Busplatz in Döbern (Spree-Neiße) bekommt für rund 160 000 Euro ein neues Gesicht.

Letzte Änderung: Freitag, 26. August 2016 15:18 Uhr

Quelle: dpa