Zeugen retten Mutter und Kind kurz vor Brand aus Unfallauto

- von Laura Daub Berlin ist spätestens seit dem 19. Jahrhundert eine Stadt, in der besonders viel möglich ist. Sie gilt als Experimentierfeld und Spielwiese für verschiedene Arten, viele Menschen auf einmal zu lieben – Polyamorie und Freiheit gehören allerdings nicht automatisch zusammen. Die Herausforderungen monogam und polygam lebender Paare unterscheiden sich letztlich kaum, am Ende ist eben jede Liebe gleich und doch einzigartig. Eine kleine Erzählung über das Besondere und Alltägliche, Gleiche und Verschiedene polyamorer Beziehungen in Berlin. mehr