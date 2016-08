Anneli-Prozess: Staatsanwaltschaft will Höchststrafe

Die Staatsanwaltschaft hat ihre Forderung im Dresdner Anneli-Prozess verschärft. Sie sieht die Angeklagten als Mörder der 17-Jährigen. Dabei hätte Norbert K. ihren Tod verhindern können.

Die verschuldeten Männer sind wegen erpresserischen Menschenraubes mit Todesfolge angeklagt, B. zudem wegen Mordes. Nach Überzeugung von Dietze haben sie die Unternehmer-Tochter am 13. August 2015 nahe des Elternhauses in Robschütz (Landkreis Meißen) ins Auto gezerrt und verschleppt. Von ihrem Vater verlangten sie dann 1,2 Millionen Euro Lösegeld, scheiterten jedoch an der Übergabe. Während der Flucht sei K. kurz allein mit Anneli-Marie im Auto gewesen, als B. ihr Handy in einer Talsperre versenkte. «Er hätte, wenn er es gewollt hätte, mit ihr verschwinden oder aussteigen können», betonte die Staatsanwältin. B. hatte keinen Führerschein.

K. fuhr nach den Ermittlungen zudem in der Nacht zum Versteck in einen Nachbarort von Robschütz und half B., Anneli-Marie in den Kofferraum des Autos zu sperren. Am nächsten Vormittag war er laut Dietze zwei Stunden mit der an einen Stuhl in der Scheune gefesselten Jugendlichen allein. «Er hat sie nicht freigelassen, keine Hilfe geholt, obwohl er wusste, dass B. sie töten wollte.» Auch als dieser ihr nach seiner Rückkehr eine Tüte über den Kopf gezogen, einen Spanngurt um den Hals gelegt, zugezogen und festgehalten habe, «hat er nichts unternommen». Das zeige, dass es auch für K. keine Alternative geben konnte.