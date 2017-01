Crows Before Hoes: Das große Game of Thrones Quiz

Das große Game of Thrones Quiz in Moabit. Mit liebevollem Zauber, süßen Drachen und wilden Prinzessinnen.

Du wusstest schon vor Ned Stark und Jon Snow, dass winter is coming? Drachen händelst du noch lässiger als Khaleesi? Und wer mit wem knutscht, intrigiert und auf den Eisernen Thron will, weißt du eh im Schlaf?

Dann beweise dein unerschöpfliches Game of Thrones-Wissen beim ultimativen Crows before Hoes - ZurQuelle Game of Thrones-Quiz im Kallasch&!



Das zauberhafte Team des ZurQuelle Magazins bereitet dir den Quizabend deines noch ach so jungen Lebens und bringt deine Gehirnzellen zum Rauchen!



+ nicht enden wollender Quizspaß rund um die TV-Serie

+ GoT-Buffet für Kinder des Waldes und andere Gesell:innen mit einem kleinen Hüngerchen

+ 5€/Person bzw. 7€ /Person (= Fragebogen/Gewinnchance + die aktuelle Ausgabe des ZurQuelle Magazins)

+ max. 5 Personen/Team

+ 19:15-19:45h Fragebogenabholung, 20h Quiztime!!

+ schöne Gewinne für euch schöne Quizzer ♥



Du und deine Freund:innen wollt nicht nur teilnehmen, sondern Gewinnen? Hurra!

So funktioniert’s: schreib dem ZurQuelle Magazin einfach eine Nachricht auf Facebook oder der Website mit der Info, wie viele Tickets du haben möchtest. Holt am 25. zwischen 19:15-19:45h eure Tickets ab und schon kann der Spaß beginnen. Ihr könnt auch ohne Ticket mitquizzen, aber dann gibts leider kene Gewinne für euch. Also meldet euch an, und kommt vorbei!



Was?

Das Game of Thrones Quiz des ZurQuelle Magazin

Wann?#

Mittwoch, 25.01.2017 20 Uhr bis 23 Uhr

Wo?

Kallasch& - Moabiter Barprojekt, Unionstraße 2 10551 Berlin-Moabit



Das Facebook- event zur Veranstaltung gibt es HIER .