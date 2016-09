RBB

Berlin hat gewählt: Hochrechnungen der Berlin-Wahl - SPD gewinnt mit deutlichen Verlusten. Debakel für die CDU und die AfD schwächer als erwartet. Hier alle Informationen & Ergebnisse zur Abgeordnetenhauswahl 2016 im LIVE-Ticker

Hochspannung nach der Wahl: Berlin hat gewählt und die Wahlbeteiligung bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus 2016 war größer als 2011. Um 18 Uhr wurde die erste Hochrechnung von Infratest dimap veröffentlicht. Demnach siegt die SPD mit deutlichen Verlusten, die CDU erlebt das nächste Wahl-Debakel und die AfD ist deutlich schwächer als erwartet. Alle Informationen, Hochrechnungen und Ergebnisse im News-Ticker von BerlinOnline.

+++ 19:17 Uhr: Nächste Hochrechnung des RBB +++

RBB Hochrechnung der Wahl zum Abgeordnetenhaus 2016 am 18. September 2016 um 19:17 Uhr.

Die Berlin-Wahl auf Twitter:

+++ 18:45 Uhr: Müller & Gabriel: Reaktion der SPD nach dem verlustreichen Wahlsieg +++

+++ Debakel bei der CDU: Reaktion von Frank Henkel +++

+++ 18:46 Uhr: Zweite Hochrechnung +++

ARD/Infratest dimap Hochrechnung der Wahl zum Abgeordnetenhaus 2016 am 18. September 2016 um 18:46 Uhr.

+++ 18 Uhr: Erste Hochrechnung: Debakel für die CDU +++ Nach der ersten Hochrechnung ist die SPD in Berlin weiterhin mit 23 Prozent (-5,3) stärkste Kraft und Michael Mülller würde demnach Regierender Bürgermeister bleiben, wenngleich die Sozialdemokraten deutlich verlieren. Die CDU erlebt das schlechteste Ergebnis seit Kriegsende und kommt lediglich auf 18 Prozent (-5,4). Auf den weiteren Plätzen folgen Bündnis 90/ Die Grünen (-1,1) und die Linke (+4,8) mit jeweils 16,5 Prozent. Die Alternative für Deutschland (AfD) schafft aus dem Stand 11,5 Prozent und zieht erstmals in das Berliner Abgeordnetenhaus ein. Auch die FDP knackkt mit 6,5 Prozent (+4,7) die 5-Prozent-Hürde.



Sollte sich diese Hochrechnung bestätigen ist rot-rot-grün die wahrscheinlichste Koalitionsvariante, aber es dürften trotz allem spannende Koalitionsverhandlungen geben. Das Ergebnis erhöht durch das schlechte Abschneiden der CDU, auch den Druck auf Bundeskanzlerin Angela Merkel, die nach Mecklenburg Vorpommern die zweite Wahlniederlage im September 2016 verkraften muss.

+++ 14 Uhr: Höhere Wahlbeteiligung als 2011 +++ Bis zum Mittag haben in Berlin bereits 25,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind 6,0 Prozentpunkte mehr als bei der vergangenen Wahl 2011 bis 12 Uhr, wie die Landeswahlleitung am Sonntag erklärte. Damals hatten bis dahin 19,1 Prozent abgestimmt. Bei den Anträgen auf Briefwahl wurde außerdem schon ein Rekord verzeichnet.

+++ 13 Uhr: Die Abgeordnetenhauswahl in Berlin in Zahlen +++ 2.485.363 Wahlberechtigte (15.647 mehr als bei der Wahl 2011)



525.364 Briefwahlscheine (21,1 Prozent der Wahlberechtigten)



72.500 Erstwähler



20.000 Wahlhelfer



1779 Wahllokale



927 Kandidaten



652 Direktkandidaten in den Wahlkreisen



130 Mandate im Abgeordnetenhaus (mindestens)



78 Wahlkreise



21 Parteien



Zugleich werden die Bezirksparlamente neu gebildet. Hier sind zusätzlich 275.020 Berliner wahlberechtigt, also insgesamt 2.760.383. Das sind 106.300 mehr als 2011. Dazu gehören auch 16- und 17-Jährige sowie in Berlin lebende ausländische EU-Bürger.

+++ 12 Uhr: Schlangestehen vor den Wahllokalen +++ Die Landeswahlleitung rechnet mit einer hohen Wahlbeteiligung. Bei den Anträgen auf Briefwahl wurde bereits ein Rekord verzeichnet. In einem Wahllokal in Kaulsdorf mussten Wähler am Vormittag bereits bis zu 20 Minuten warten, bis sie ihre Stimmen abgeben konnten. Unter den Wählern waren Ältere aber auch Familien mit Kindern. Auch in Pankow dauerte es laut «Tagesspiegel» länger: «Jeder Zweite ist mit Kind, Kinderwagen und Laufrad unterwegs.» Und eine Twitter-Userin fragt: «Ist die Schlange vor dem Wahllokal schon so lang wie auf dem Bürgeramt oder geht es noch?»

+++ 11 Uhr: Spitzenkandidaten wählen - Henkel und Czaja haben schon +++ Frank Henkel (CDU) hat schon, Michael Müller (SPD) muss noch: Seit dem Morgen können die Berliner ihre Stimme bei der Wahl zum neuen Abgeordnetenhaus abgeben. Die Wahllokale in den zwölf Berliner Bezirken öffneten um 8 Uhr. CDU-Spitzenkandidat Frank Henkel gab seine Stimme zusammen mit Frau und Sohn in Weißensee ab. Auch der Spitzenkandidat der FDP, Sebastian Czaja, war schon wählen - zusammen mit seiner Frau in Dahlem. Berlins Regierungschef Müller wird am Mittag bei der Stimmabgabe in Tempelhof erwartet.



Auch Georg Pazderski (AfD) und Ramona Pop (Bündnis 90/Die Grünen) haben bereits gewählt. Bundespräsident Joachim Gauck wählte heute Morgen in Zehlendorf.

Alle Informationen vor der Wahl in Berlin:

Diese Wahl-Themen bewegen Berlin: Parteien im Interview

Kopf-an-Kopf-Rennen zeichnet sich ab In den Umfragen liegen die vier größten Parteien - SPD, CDU, Grüne und Linke - eng zusammen. Die SPD, die in den vergangenen Jahren immer einen komfortablen Vorsprung hatte, ist zwar noch vorn, aber auf 21 bis 24 Prozent abgerutscht. CDU (17 bis 19 Prozent) und Grüne (15 bis 19 Prozent) duellieren sich um den zweiten Platz.



Die Linke dürfte mit 14 bis 17 Prozent auf Rang vier einlaufen. Alle Umfragen sehen auch die AfD mit 10 bis 15 Prozent im Parlament. Für die Piraten, die in Berlin ihre bundesweit erste Fraktion überhaupt stellten, dürfte es nicht mehr reichen. Die FDP dagegen, die 2011 aus dem Parlament geflogen war, kann auf den Wiedereinzug hoffen.



Für eine Zweierkoalition reicht es den Umfragen zufolge nicht. Eine Zusammenarbeit mit der CDU und deren Spitzenkandidat Frank Henkel haben SPD-Chef Müller, Grüne und Linke abgelehnt. Was bleibt, wäre die bundesweit erste rot-grün-rote Koalition unter Führung der SPD.

Erste Abgeordnetenhauswahl für Müller Für den Spitzenkandidat der SPD Michael Müller (51) ist es die erste Abgeordnetenhauswahl. Er ist zwar schon seit Dezember 2014 im Amt, löste damals aber ohne berlinweite Wahl den zurückgetretenen Klaus Wowereit ab. In seiner kurzem Amtszeit musste er vor allem den enormen Flüchtlingsandrang auf die Hauptstadt organisieren.



Sein Herausforderer Henkel (52, CDU) ist bisher Innensenator - und zog Kritik auf sich, er sitze viele Probleme nur aus. Die Grünen schicken ein Quartett aus den beiden Fraktionschefinnen Ramona Pop (38) und Antje Kapek (39) sowie den Parteichefs Bettina Jarasch (47) und Daniel Wesener (40) ins Rennen. Die Linke wird vom Landesvorsitzenden Klaus Lederer (42) angeführt , die AfD vom ehemaligen Bundeswehroffizier Georg Pazderski (64) , die FDP von Generalsekretär Sebastian Czaja (33).

Interviews mit den Spitzenkandidaten der Berlin-Wahl 2016:

Informationen und Hintergründe zur Wahl In Berlin findet am 18. September 2016 die Abgeordnetenhauswahl statt. Der amtierende Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), tritt zum ersten Mal als Spitzenkandidat seiner Partei (SPD) an. Gegenkandidaten sind Frank Henkel (CDU), Ramona Pop (Bündnis 90/Die Grünen), Klaus Lederer (Die Linke) und Bruno Kramm (Piratenpartei Deutschland). 21 Parteien sind bei der Wahl zugelassen. mehr

Letzte Änderung: Sonntag, 18. September 2016 20:40 Uhr

Quelle: BerlinOnline/Patrick Diekmann/dpa

