Vorsicht Schnatterer: Union will Heidenheim distanzieren

Berlin (dpa) – Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin braucht ein weiteres Erfolgserlebnis im Abstiegskampf. Vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim hofft Trainer André Hofschneider, dass seine Mannschaft durch den 1:0-Erfolg beim FC St. Pauli mit größerem Selbstbewusstsein zur Sache geht. Die «Eisernen» liegen als Tabellen-Neunter nur drei Punkte vor der Abstiegszone.

«Marc Schnatterer ist seit Jahren ein Unterschiedspieler in der 2. Liga. Er kann durchweg gute Scorerwerte vorweisen. Bei Standards ist Schnatterer natürlich sehr gefährlich. Wir wollen in der Nähe unseres Tores Heidenheimer Standards vermeiden», betonte Hofschneider. «Trotz alledem hat Union Heidenheim auch schon mit Schnatterer geschlagen. Wir sollten uns nicht zu sehr auf einen Spieler konzentrieren. Heidenheim hat eine sehr kompakte Mannschaft.»

Union setzt auf große Unterstützung. Für das Spiel gegen Heidenheim stehen 1500 zusätzliche Karten für Union-Fans im Gästeblock zur Verfügung. Der wird geteilt, weil in Heidenheim nur 229 Tickets abgesetzt wurden. Erwartet werden rund 20 500 Besucher. Das Stadion «An der Alten Försterei» soll auf den Rängen ganz in Rot erstrahlen. Auf Kosten des Vereins werden am Spieltag 20 000 rote Shirts mit der Aufschrift «Gib niemals auf und glaub an dich!» ausgegeben.