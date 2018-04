dpa

Offene Türen in der Bahnhofsmission

Berlin (dpa/bb) - Normalerweise bekommen dort vor allem Obdachlose Mahlzeiten und Unterstützung: In die Bahnhofsmission am Zoologischen Garten ist am Samstag auch die breite Öffentlichkeit eingeladen. Unter dem Motto «Menschen begegnen» können Interessierte die Arbeit der Einrichtung in der Jebensstraße kennenlernen, wie die Berliner Stadtmission ankündigte. Zwischen 10.00 und 18.00 Uhr stehen unter anderem eine kurze Andacht und Auftritte verschiedener Musikgruppen auf dem Programm. Auch Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) hat den Angaben zufolge ihr Kommen angekündigt. Am 21. April ist bundesweit Tag der Bahnhofsmission.

