Brandenburger Tegel-Initiative sammelt 7000 Unterschriften

Je länger die Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER auf sich warten lässt, desto lauter werden die Stimmen für einen Weiterbetrieb des Flughafens Tegel. Eine Brandenburger Volksinitiative meldet regen Zulauf.

Nach der weiteren Stufe des Volksbegehrens könnte es im Herbst 2019 zeitgleich mit der Landtagswahl zu einem Volksentscheid kommen. Dafür sind allerdings noch einige Hürden zu nehmen. In Berlin hatte es im vergangenen Jahr bereits einen Volksentscheid zu Tegel gegeben. Dabei hatte mit gut 56 Prozent eine Mehrheit der Wähler dafür plädiert, dass Tegel nicht geschlossen wird. Die Berliner Landesregierung hält aber an der Schließung des Airports fest.

Wenn der Landtag das Ansinnen ablehnt, müssen dann im Volksbegehren 80 000 Bürger ihre Unterschriften auf Ämtern abgeben - die Unterschriften können also nicht auf der Straße gesammelt werden. Dies schreckt Vida aber nicht ab. «Die Brandenburger sind inzwischen geübt in direkter Demokratie und das Thema Tegel geht nach dem Milliarden-Desaster am BER wirklich viele Bürger etwas an.»