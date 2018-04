dpa

Evakuierung angelaufen: Bombe soll entschärft werden

Rund um den Berliner Hauptbahnhof ist die groß angelegte Evakuierung für eine Bombenentschärfung angelaufen. Der 500-Kilo-Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg sollte am Freitagmittag unschädlich gemacht werden. Die Polizei richtet rund um den Fundort in der Heidestraße eine Sicherheitszone ein. Im Hauptbahnhof hieß es über Lautsprecher: «Wir bitten Sie, den Bahnhof zu verlassen.» Eine Polizeisprecherin sagte: «Wir klingeln und klopfen jetzt an den Wohnungstüren.» Die Polizei twitterte ein Foto mit den Entschärfungsspezialisten und der Bombe. «Unsere Feuerwerker vom LKA (Landeskriminalamt) stehen bereit.»

Etwa 10 000 Menschen, die in einem Radius von 800 Metern um den Fundort in der Heidestraße leben, müssen zur Sicherheit ihre Wohnungen verlassen.

Durch die Absperrungen wird vorübergehend ein Teil der Innenstadt lahmgelegt. Betroffen sind neben dem ansonsten stark frequentierten Hauptbahnhof das Sozialgericht, das Bundeswirtschaftsministerium, der Bundesnachrichtendienst und ein Teil des Bundesverkehrsministeriums. Die Charité und das Bundeswehrkrankenhaus müssen ebenfalls teilweise geräumt werden. Das Museum für Gegenwartskunst im Hamburger Bahnhof bleibt den ganzen Tag geschlossen. Der Tiergartentunnel ist laut Polizei seit 9.00 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt, ebenso die Heidestraße.

Nach Angaben der Deutschen Bahn halten ab 10.00 Uhr keine Züge mehr, ab 11.30 Uhr werde der Zugverkehr bis voraussichtlich 13.00 Uhr vollständig eingestellt. Ein Bahnsprecher sagte am Freitag, der S-Bahnverkehr solle nach der Entschärfung schnell wieder anlaufen, im Fernverkehr würden etwa zwei Stunden für den Anlauf gebraucht.

Etwa 300 000 Reisende und Besucher bewegen sich nach DB-Informationen täglich über den Hauptbahnhof. «Eine vergleichbare Situation in diesem Ausmaß hatten wir noch nicht», sagte ein Bahnsprecher.

Auch die Mitarbeiter am Bahnhof müssen ihren Arbeitsplatz verlassen. Etwa 1300 Angestellte der Deutschen Bahn kommen entweder in den Büros am Ostbahnhof unter oder können von Zuhause aus arbeiten. Einige Mitarbeiter werden zur Verstärkung an anderen Bahnhöfen eingesetzt.

Nach Schätzungen der Senatsverwaltung für Umwelt liegen noch immer etwa 3000 Bomben, Granaten und Munitionsreste in Berlin unter der Erde.

Letzte Änderung: Freitag, 20. April 2018 10:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen