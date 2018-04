dpa

Bombenentschärfung: Leiter spricht von Ausnahmesituation

Wegen einer Bombenentschärfung in Berlin-Mitte muss der Hauptbahnhof an diesem Freitag zeitweise komplett gesperrt werden. «Eine vergleichbare Situation in diesem Ausmaß hatten wir noch nicht», sagte Friedemann Keßler, Leiter des Regionalbereichs Ost bei der Deutschen Bahn und verantwortlich für den Berliner Hauptbahnhof. «Wir haben schon dreimal geschluckt, als wir am Dienstagnachmittag von der Bombenentschärfung erfahren haben.»

Experten wollen die britische 500-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg nahe dem Hauptbahnhof unschädlich machen. Um die 10 000 Menschen, die in einem Radius von 800 Metern um den Fundort in der Heidestraße leben, müssen zur Sicherheit ihre Wohnungen verlassen. Der Hauptbahnhof wird vorübergehend gesperrt.

Der Verkehr rund um den Hauptbahnhof ist nicht zum ersten Mal von einem Bombenfund betroffen: Im April 2013 hatten Arbeiter eine 100-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg an einer S-Bahn-Trasse in der Nähe des Hauptbahnhofs gefunden. Während der Entschärfung war der Verkehr auf Schienen, Straßen, Wasserwegen und in der Luft beeinträchtigt. Der Hauptbahnhof selbst war aber nicht gesperrt.

Letzte Änderung: Freitag, 20. April 2018 05:30 Uhr

