Doch keine Flugausfälle während Bombenentschärfung

Die geplante Bombenentschärfung am Freitag in Berlin wird nun doch keine Einschränkungen für Flugreisende in Tegel bringen. «In Abstimmung mit der Deutschen Flugsicherung haben wir ein Verfahren vereinbart, um morgen auch während der Bombenentschärfung wie geplant fliegen zu können», sagte ein Flughafensprecher am Donnerstag. Am Mittwoch waren die Betreiber noch davon ausgegangen, dass der Flugverkehr ruhen muss, während die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht wird. Sie war an der Heidestraße nahe dem Hauptbahnhof bei Bauarbeiten entdeckt worden. Die Entschärfung hat die Polizei für Freitag um 11.30 Uhr terminiert.

Letzte Änderung: Donnerstag, 19. April 2018 15:30 Uhr

Quelle: dpa

