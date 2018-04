dpa

Dardai setzt auf Torunarigha und Leckie

Abwehr-Talent Jordan Torunarigha (20) und der Australier Mathew Leckie (27) sind von Hertha-Trainer Pal Dardai im nächsten Fußball-Bundesligaspiel bei Pokalfinalist Eintracht Frankfurt von Beginn an eingeplant. Torunarigha soll in der Innenverteidigung den verletzten Niklas Stark (Nasenbeinbruch) ersetzen. Leckie habe sich mit guten Trainingsleistungen eine neue Chance in der Startelf erspielt, berichtete Dardai am Donnerstag. Der zuletzt schwache und kritisierte Mitchell Weiser dagegen wird sich am Samstag (15.30 Uhr) wohl mit einer Ersatzrolle begnügen müssen, auch wenn der Trainer noch keine endgültige Entscheidung getroffen hat. Doch der Ungar sagte: «Mitch soll erst einmal aus seinem Formtief rauskommen.»

Alle Zeichen stehen auf Abschied nach dieser Saison, obwohl U21-Europameister Weiser beim Berliner Fußball-Erstligisten noch einen Vertrag bis 2020 besitzt. Wie der «Kicker» berichtete, will Weiser von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen. Die soll ihm erlauben, bis Ende Mai für eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro bei Hertha auszusteigen. Mit Bayer Leverkusen soll er sich bereits einige sein.

Hertha-Manager Michael Preetz erklärte am Donnerstag zu der Personalie: «Es ist jetzt die Zeit, in der wir die tollsten Geschichten lesen. Es ist Transferzeit.» Näheres sagte er zu Weisers Zukunft nicht, zunächst gehe es um einen gelungenen Saisonabschluss: «Wir wünschen uns Mitch in einer guten Verfassung. Was im Sommer passiert, kann ich heute noch nicht sagen.»

Letzte Änderung: Donnerstag, 19. April 2018 15:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen