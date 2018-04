dpa

AfD: «Berghain»-Antrag ist zurückgezogen

Der AfD-Antrag gegen den Berliner Club «Berghain» ist zurückgezogen. Das sagte der Sprecher des AfD-Landesverbands, Ronald Gläser, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. «Die AfD ist keine Verbotspartei.» Zuvor hatte ein Antrag in Friedrichshain-Kreuzberg für Wirbel gesorgt, der den Club mit Blick auf Sex und Drogen attackiert hatte. Die Antragsstellerin war Sibylle Schmidt (parteilos), die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bezirksparlament. Die AfD hat in dem Bezirk 3 der 55 Sitze.

Letzte Änderung: Donnerstag, 19. April 2018 14:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen