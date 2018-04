Starker Europa-Auftritt macht Spandau Mut für Halbfinale

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 kann nach der unglücklichen Niederlage in der Champions League am Wochenende in der Bundesliga den Finaleinzug perfekt machen. Im Playoff-Halbfinale wollen die Berliner gegen den ASC Duisburg am Samstag (16.00 Uhr) und Sonntag (14.00 Uhr) die beiden noch fehlenden Siege einfahren.

Die Spandauer stimmt die gute Leistung bei der 8:9-Niederlage gegen das ungarische Top-Team aus Szolnik optimistisch. «Am Ende steht zwar die knappe Niederlage. Es macht aber Mut macht, dass wir an guten Tagen mit den besten Teams Europas auf Augenhöhe spielen. Schade, dass die Mannschaft für eine tolle und wirklich sehr disziplinierte Leistung nicht belohnt worden ist», sagte Manager Peter Röhle.

Spandau ist mit 21 Punkten hinter Pro Recco Genua (33), ZF Eger (28) und Szolnok (24) Gruppen-Vierter. In den ausstehenden Partien sind der Gruppen-Siebte CN Sabadell aus Spanien und am 9. Mai Herceg Novi daheim in Berlin die Gegner. Die ersten Vier qualifizieren sich für die Final 8-Endrunde Anfang Juni in Genua.

Quelle: dpa

