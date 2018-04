Grüne wollen mehr Kitaplätze und weniger Müll in Berlin

Politische Debatten statt Sommerfeeling: Die Berliner Grünen treffen sich am Wochenende zum Parteitag. Programmtisch gibt es viel zu besprechen. Dabei will die Regierungspartei zwei Schwerpunkte setzen.

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Grünen wollen mit einem Aktionsprogramm gegen den Mangel an Kita-Plätzen vorgehen. Sie fordern unter anderem eine höhere Bezahlung von Erziehern, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und neue Wege bei der Ausbildung. Zudem plädieren sie für eine Imagekampagne, um mehr Männer für eine Erziehertätigkeit zu gewinnen, wie die Landesvorsitzenden Nina Stahr und Werner Graf am Donnerstag erläuterten.

«Natürlich müssen Erzieherinnen und Erzieher gut deutsch sprechen können», sagte Stahr. Aber wenn in einer Kita mit acht Mitarbeitern einer dabei sei, der nicht perfekt deutsch spreche, «ist das kein Weltuntergang». Es komme immer auf die konkrete Situation vor Ort an.

Über das Programm wollen die Grünen am Samstag bei einem Landesparteitag in Adlershof diskutieren. Abstriche bei der Betreuungsqualität, etwa größere Gruppen, lehnt die Partei ab. «Es kann nicht sein, dass wir Kitas überbelegen», so Stahr. «Die Qualität kann nicht runtergefahren werden, nur weil die Senatsverwaltung zu wenig getan hat in der Vergangenheit.»