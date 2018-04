Bombenentschärfung am Freitag soll um 11.30 Uhr beginnen

Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs hat die Polizei für Freitag um 11.30 Uhr terminiert. «Es kann aber auch 12.00 Uhr werden. Das kommt darauf an, wie schnell die Evakuierung beendet ist», sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Wie lange die Entschärfung dauern werde, sei abhängig von der Art der Bombe und lasse sich vorab nicht sagen.

Bei Bauarbeiten in der Heidestraße wurde der 500-Kilo-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Für die Entschärfung richtet die Polizei am Freitag ab 9.00 Uhr ein Sperrgebiet in Berlin-Mitte ein, das auch den Hauptbahnhof betrifft. Der Zugverkehr wird zwischenzeitlich komplett eingestellt, auch der Flugverkehr in Tegel muss ruhen. Für Betroffene, die während der Entschärfung eine Unterkunft benötigen, gibt es nach Informationen der Polizei zwei Sammelunterkünfte.

Quelle: dpa

