Bombe in Berlin-Mitte wird entschärft

Eine Fliegerbombe sollen Sprengmeister am Freitag unschädlich machen. Dafür sperrt die Polizei den Berliner Hauptbahnhof, der Flugverkehr in Tegel ruht und etwa 10 000 Anwohner müssen ihre Häuser verlassen. Es ist nicht der erste Bombenfund, der den Hauptbahnhof lahmlegt.

Berlin (dpa/bb) - In der Nähe des Hauptbahnhofs wird am Freitag (11.30 Uhr) eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. Die Entschärfung hat die Polizei für Freitag um 11.30 Uhr terminiert. «Es kann aber auch 12.00 Uhr werden. Das kommt darauf an, wie schnell die Evakuierung beendet ist», sagte eine Sprecherin am Donnerstag.