Erstmals Jugendfilmpreis beim «Goldenen Spatz» ausgerufen

Beim diesjährigen Kinder-Medien-Festival «Goldener Spatz» in Gera und Erfurt wird erstmals ein Publikumspreis für den besten Jugendfilm verliehen. Zur Auswahl stehen vier Filme, darunter das DDR-Drama «Das schweigende Klassenzimmer», wie Festivalchefin Nicola Jones am Donnerstag in Gera sagte. Zur Eröffnung des Festivals wird am 10. Juni in Gera die deutsch-finnische Produktion «Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums» gezeigt, die auch im Wettbewerb läuft. Insgesamt wurden 38 Film- und Fernsehbeiträge ausgewählt, die in fünf Kategorien ins Rennen um den «Goldenen Spatz» gehen. Alle Preisträgerfilme sind am 16. Juni in Erfurt zu sehen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 19. April 2018 12:20 Uhr

Quelle: dpa

