BFC Dynamo und Berliner SC stehen im Landespokalfinale

Titelverteidiger BFC Dynamo und der Berliner SC bestreiten das Berliner Landespokalfinale am 21. Mai im Jahnsportpark. Der Gewinner des Landespokals zieht in die erste Runde des DFB-Pokals ein. Regionalligist BFC gewann seine Halbfinal-Partie am Mittwochabend gegen den Oberligisten Tennis Borussia Berlin mit 2:1 (0:0) und wurde seiner Favoriten-Rolle gerecht. Der Berliner SC entschied das Duell der beiden Berlin-Ligisten gegen Eintracht Mahlsdorf mit 3:2 (1:1;1:1) nach Verlängerung für sich.

Dynamo ging durch David Haider Kamm Al-Azzawe (64.) und Matthias Steinborn (72.) im Jahnsportpark mit 2:0 in Führung. Tino Schmunck verkürzte für den Rekordpokalsieger zum 1:2 (80.) und machte es am Ende noch einmal spannend.

Zwischen dem Berliner SC und Mahlsdorf stand es nach 90. Minuten 1:1. Stephan Kwasi Boachie hatte die Gastgeber mit 1:0 in Führung (52.) gebracht, doch nur vier Minuten später glich Alexander Möller für die Eintracht zum 1:1 aus. Nach nur zwei gespielten Minuten in der Verlängerung schoss Ricky Djan-Okai das 2:1 für den BSC (92.). Adrijan Antunovic glich aber erneut für Mahlsdorf aus (105.), ehe Emre Demir in der Nachspielzeit der 3:2-Siegtreffer für den BSC gelang (120.+1).

Letzte Änderung: Mittwoch, 18. April 2018 22:20 Uhr

Quelle: dpa

