Berlin Volleys freuen sich schon auf die Champions League

Berlin (dpa) - Die Berlin Volleys hatten gleich doppelten Grund zur Freude. Nach dem 3:0 (28:26, 27:25, 25:16)-Erfolg am Mittwochabend bei den United Volleys Rhein-Main steht die Mannschaft zum achten Mal in Serie im Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft. Aber auch der Nebeneffekt des Sieges ließ Kaweh Niroomand erleichtert aufatmen: «Damit haben wir uns für die nächste Saison erneut für die Champions League qualifiziert», sagte der Manager und freut sich auf kommende Herausforderungen auf der europäischen «Hochebene».

An den Kräfteverhältnissen im deutschen Volleyball hat sich indes nichts geändert: Schon zum sechsten Mal in Folge treffen nun im Meisterschaftsfinale die BR Volleys und Rekordmeister VfB Friedrichshafen aufeinander. Gespielt wird nach dem Modus Best of Five. Die erste Begegnung findet am 26. April (Donnerstag) in Friedrichshafen statt, am 29. April sind die BR Volleys erstmals Gastgeber. Sollte ein alles entscheidendes fünftes Spiel nötig sein, hätte der VfB aufgrund seiner besseren Platzierung als Erster nach der Bundesliga-Hauptrunde den Heimvorteil.