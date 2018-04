dpa

3:0 gegen Rhein-Main: Berlin Volleys stehen im Finale

Die Berlin Volleys haben zum achten Mal in Serie das Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft erreicht. Im Halbfinale setzte sich der Titelverteidiger aus der Hauptstadt bei den United Volleys Rhein-Main am Mittwochabend mit 3:0 (28:26, 27:25, 25:16) durch. Damit entschied der achtmalige Meister die Playoff-Serie mit 2:0 Siegen vorzeitig für sich. Erfolgreichster Angreifer beim Sieger war der Australier Paul Carroll mit 13 Punkten. Der Franzose Pierre Pujol verwandelte am Ende den ersten Matchball.

Schon die erste Begegnung vier Tage zuvor hatten die BR Volleys vor eigenem Publikum 3:0 gewonnen. Im Endspiel trifft das Team von Trainer Stelian Moculescu auf Pokalsieger VfB Friedrichshafen, der im zweiten Halbfinale die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching mit 3:0 und 3:1 ausschaltete.

Im ersten Satz resultierten allein 13 Punkte für die Berliner aus Fehlaufschlägen des Gegners. Trotzdem ging der Durchgang in die Verlängerung. Erst der vierte Satzball brachte dank eines Doppelblocks von Graham Vigrass und Adam White die 1:0-Satzführung.

Ohne ihren verletzten Regisseur Patrick Steuerwald leisteten die Frankfurter auch fortan dem Favoriten energischen Widerstand. Vor allem Sebastian Schwarz stellte mit seinen Attacken die Gäste permanent vor Probleme. Auch der zweite Abschnitt ging über den 25. Punkt hinaus. Der Kanadier Vigrass setzte schließlich mit dem dritten Satzball den Schlusspunkt. Im letzten Durchgang setzte sich die routiniertere Spielweise der BR Volleys durch.

