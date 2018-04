dpa

Sozialgericht sagt Verhandlungen wegen Bombenentschärfung ab

Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg bleibt das Sozialgericht Berlin am Freitag geschlossen. Wie ein Sprecher mitteilte, liegt das Gebäude an der Invalidenstraße im Sperrkreis, in dem ab 9.00 Uhr alle Häuser geräumt werden müssen. Darum würden 21 Verhandlungen abgesagt, die Bibliothek und die Rechtsantragsstelle seien den ganzen Tag nicht zugänglich. Alle Mitarbeiter seien für Freitag von ihrer Dienstpflicht befreit. Die Prozessbeteiligten sollen noch individuell informiert werden.

Der 500-Kilo-Blindgänger wurde bei Bauarbeiten in der Heidestraße entdeckt. Die Polizei teilte am Mittwoch mit, dass der Hauptbahnhof für die Entschärfung zeitweise komplett gesperrt werde. Die Deutsche Bahn stellt sich auf Behinderungen im Bahnverkehr ein. Wie viele Menschen betroffen sind und wie lange die Räumung dauern wird, war zunächst unklar. Für Betroffene, die während der Entschärfung eine Unterkunft benötigen, gibt es zwei Sammelunterkünfte.

Letzte Änderung: Mittwoch, 18. April 2018 15:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen