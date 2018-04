dpa

VW-Automobilmanufaktur stellt 2020 auf E-Auto-Baukasten um

Der Autobauer Volkswagen will in der Gläsernen Manufaktur in Dresden künftig sein Baukastensystem für die Herstellung von Elektroautos (MEB) zum Einsatz bringen. Die Produktion in der Automobilmanufaktur solle 2020 starten, sagte E-Mobilität-Vorstand Thomas Ulbrich am Mittwoch. Die Herstellung der elektrisch angetriebenen Modelle soll durch den MEB deutlich günstiger werden. Keine Angaben machte Ulbrich dazu, welches Modell dort produziert werden soll.

Im Werk Zwickau, das für die E-Autos zuständig sein soll, wird die Produktion von Mitte 2019 schrittweise umgestellt. Von Ende 2020 an werden dort ausschließlich Elektroautos vom Band rollen. In Zwickau sollen sechs Modelle produziert werden, erklärte Ulbrich. Darunter seien zwei Modelle aus der Kompaktklasse sowie vier Modelle aus dem SUV-Bereich. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Audi und Seat.

Die sächsischen Zuliefererbetriebe sieht Ulbrich grundsätzlich auf die Neuerungen vorbereitet: «Ich glaube, dass die sächsischen Zuliefererbetriebe sehr gute Basiskompetenzen mitbringen», sagte Ulbrich am Dienstag. Nun gelte es aber, sich auf die Neuerungen einzustellen und dabei gebe es durchaus noch Luft nach oben.

Nach Angaben des Unternehmens sind im Fahrzeugwerk Zwickau, im Motorenwerk Chemnitz und in der Gläsernen Manufaktur Dresden rund 9800 Mitarbeiter beschäftigt.

Volkswagen hatte 2017 den Umsatz um 6,2 Prozent auf 230,7 Milliarden Euro gesteigert und einen Gewinn von 11,4 Milliarden Euro eingefahren.

Letzte Änderung: Mittwoch, 18. April 2018 13:30 Uhr

Quelle: dpa

