Raser-Kontrolle: Rund 1700 Geschwindigkeitsverstöße

In Brandenburg sind beim landesweiten Blitzmarathon bis Mittwochmittag gut 1700 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden. «Die Zwischenbilanz vom #Blitzermarathon stimmt uns traurig», schrieb die Polizei bei Twitter. Im Vorjahr blitzte es im Vergleichszeitraum zwischen 06.00 und 12.00 Uhr etwa 660 Mal.

Am Morgen hatte die Polizei auf Autobahnen sowie Bundes-, Landes- und Kreisstraßen und in Städten mit der groß angelegten Aktion begonnen. Mit Kontrollen will die Behörde gegen Raser vorgehen. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren blieben die genauen Kontrollstellen geheim. Auch in anderen Bundesländern wird beim «Speedmarathon» kontrolliert.