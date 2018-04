dpa

Raser-Kontrolle: Polizei startet Blitzmarathon

Brandenburgs Verkehrspolizei hat am Mittwochmorgen wieder mit einem sogenannten Blitzmarathon begonnen. Mit Kontrollen auf Autobahnen sowie Bundes-, Landes- und Kreisstraßen und in Städten will die Behörde gegen Verkehrsrowdys vorgehen. Auf Twitter betonte die Polizei: «Es gilt wie jeden Tag: Fahren Sie vorsichtig und nehmen Sie gegenseitig #Rücksicht!».

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren blieben die genauen Kontrollstellen geheim. Im vergangenen Jahr wurden beim Blitz-Marathon 7015 Autofahrer auf Brandenburgs Straßen mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt. 185 000 Autos knipsten die über 200 Blitzer. Neben Brandenburg fanden auch in vielen anderen Bundesländern Raser-Kontrollen statt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 18. April 2018 10:40 Uhr

Quelle: dpa

