Knapp 7000 Temposünder beim «Blitzmarathon» geschnappt

Alljährlich macht die Polizei mit flächendeckenden Blitzerkontrollen Autofahrer auf die tödliche Gefahr von überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam. Doch die Raser zeigen in Brandenburg wenig Einsicht.

Potsdam (dpa/bb) - Beim so genannten Blitzmarathon hat die Brandenburger Polizei 6991 Temposünder geschnappt. Dies seien etwa so viele wie im Vorjahr (7015), teilte das Polizeipräsidium am Donnerstag zu der Raser-Kontrolle am Mittwoch mit. Landesweit hatte die Polizei an mehr als 130 Kontrollstellen die Geschwindigkeit der Autofahrer überwacht. Im Gegensatz zu den Vorjahren hatte die Polizei die Standorte der Blitzer nicht vorab bekannt gegeben.