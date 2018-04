dpa

«Blitzmarathon»: Knapp 7000 Temposünder geschnappt

Beim so genannten Blitzmarathon hat die Brandenburger Polizei 6991 Temposünder geschnappt. Dies seien etwa so viele wie im Vorjahr (7015), teilte das Polizeipräsidium am Donnerstag zu der Raser-Kontrolle am Vortag mit. Landesweit hatte die Polizei an mehr als 130 Kontrollstellen die Geschwindigkeit der Autofahrer überwacht. Ein trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der in der Baustelle der Autobahn A10 am Autobahndreieck Nuthetal mit 157 statt der erlaubten 60 Stundenkilometer geblitzt wurde. Im Gegensatz zu den Vorjahren hatte die Polizei die Standorte der Blitzer nicht vorab bekannt gegeben.

Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg sind beim landesweiten Blitzmarathon bis Mittwochmittag gut 1700 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden. «Die Zwischenbilanz vom #Blitzermarathon stimmt uns traurig», schrieb die Polizei bei Twitter. Im Vorjahr blitzte es im Vergleichszeitraum zwischen 6.00 und 12.00 Uhr etwa 660 Mal. In Berlin gab es die Kontrollen, die bundesweit stattfanden, nicht.

In der Nähe einer Kindertagesstätte in Drachhausen (Spree-Neiße) zogen Polizisten einen Autofahrer mit Anhänger aus dem Verkehr. Der Mann war mit 49 Stundenkilometer (km/h) bei erlaubten 30 km/h unterwegs. Einen weiteren Autofahrer erwischten die Beamten im Hoppegarten (Märkisch-Oderland). Der 36-Jährige war in der 50er-Zone mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit unterwegs. Vom Blitzer-Marathon habe er gewusst, gab der Mann gegenüber dem Polizisten an.

Am Morgen hatte die Polizei auf Autobahnen sowie Bundes-, Landes- und Kreisstraßen und in Städten mit der groß angelegten Aktion begonnen. Mit Kontrollen will die Behörde gegen Raser vorgehen. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren blieben die genauen Kontrollstellen geheim.

Auch in anderen Bundesländern wird beim «Speedmarathon» kontrolliert. Hintergrund ist eine Aktionswoche des europäischen Polizei-Netzwerks Tispol. Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Unfallopfer zu verringern. Überhöhtes Tempo zählt zu den häufigsten Ursachen bei schweren Unfällen mit Toten oder Verletzten. In Brandenburg starben 2017 laut Polizei 148 Menschen im Verkehr. Bei jedem vierten Verkehrstoten führten zu hohe Geschwindigkeit zum Unfall.

«Die Überschreitungen zeigen deutlich, dass die Geschwindigkeitskontrollen notwendig sind», sagte Jan Strotzer, Leiter des Verkehrsbereichs bei der Brandenburger Polizei. Etliche Verkehrsteilnehmer hätten sich nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkungen gehalten.

Letzte Änderung: Donnerstag, 19. April 2018 11:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen