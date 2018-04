dpa

Blitz-Marathon gegen Raser: Kontrollstellen unbekannt

Brandenburgs Verkehrspolizei will heute wieder mit einem sogenannten Blitz-Marathon gegen zu schnelles Fahren vorgehen. Anders als bei vergleichbaren Aktionen in den Vorjahren wurden dieses Mal die Kontrollstellen nicht im Vorfeld veröffentlicht. Geplant sei ein flächendeckendes Netz auf Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Alleen und in Städten, hieß es.

«Geschwindigkeit ist die tödlichste Unfallursache im Land», sagte Polizei-Vizepräsident Roger Höppner. Im vergangenen Jahr habe bei jedem vierten der 148 Verkehrstoten auf Brandenburgs Straßen zu hohe Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt. 2017 wurden beim Blitz-Marathon in Brandenburg knapp 185 000 Fahrzeuge kontrolliert, mehr als 7000 waren zu schnell unterwegs gewesen.

