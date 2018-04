1700 mal durchgerauscht: Blitzer-Marathon in Brandenburg

Allein bis zum Mittag sind 1700 Brandenburger zu schnell gefahren: Am Mittwoch achtete die Polizei beim landesweiten Blitzer-Marathon auf Raser.

Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg sind beim landesweiten Blitzmarathon bis Mittwochmittag gut 1700 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden. «Die Zwischenbilanz vom #Blitzermarathon stimmt uns traurig», schrieb die Polizei bei Twitter. Im Vorjahr blitzte es im Vergleichszeitraum zwischen 6.00 und 12.00 Uhr etwa 660 Mal. In Berlin gab es die Kontrollen, die bundesweit stattfanden, nicht.

In der Nähe einer Kindertagesstätte in Drachhausen (Spree-Neiße) zogen Polizisten einen Autofahrer mit Anhänger aus dem Verkehr. Der Mann war mit 49 Stundenkilometer (km/h) bei erlaubten 30 km/h unterwegs. Einen weiteren Autofahrer erwischten die Beamten im Hoppegarten (Märkisch-Oderland). Der 36-Jährige war in der 50er-Zone mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit unterwegs. Vom Blitzer-Marathon habe er gewusst, gab der Mann gegenüber dem Polizisten an.