dpa

Weltkriegsbombe am Hauptbahnhof: Sperrkreis von 800 Metern

Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird der Berliner Hauptbahnhof am Freitag zeitweise komplett gesperrt. Alle Gebäude im Umkreis von 800 Metern um den Fundort müssten ab 9.00 Uhr geräumt werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wie viele Menschen betroffen sind und wie lange die Entschärfung dauern wird, lasse sich noch nicht sagen. Die Bombe wurde bei Bauarbeiten in der Heidestraße unweit des Bahnhofs entdeckt. Die Deutsche Bahn stellt sich auf Behinderungen im Bahnverkehr ein. Für Betroffene die während der Entschärfung eine Unterkunft benötigen, gibt es nach Informationen der Polizei zwei Sammelunterkünfte.

Die Deutsche Bahn stellt sich auf Behinderungen im Bahnverkehr ein. «Wir gehen von Beeinträchtigungen aus, wie das genau geregelt wird, das klärt sich noch», sagte ein Sprecher. Nach Informationen der «Berliner Morgenpost» liegt der Hauptbahnhof im 800-Meter-Sperrkreis rund um den Fundort. Ob der Bahnhof zeitweise evakuiert werden müsse, sei noch unklar, berichtete das Blatt am Dienstagabend.

Nach Informationen der «Berliner Zeitung» gilt als beinahe sicher, dass der Sperrkreis den Verkehr am Hauptbahnhof betreffen wird. In der Folge dürften der Nah- und Fernverkehr für eine gewisse Zeit ausfallen, ebenso wie Busse und Straßenbahnen rund um den Bahnhof, meldete das Blatt. Unter Umständen könne auch eine Evakuierung des Charité-Geländes drohen. In diesem Fall müssten nicht nur etwa 13 000 Beschäftigte, sondern auch mehrere tausend Patienten das Gelände der Universitätsklinik im Zentrum der Stadt verlassen. Laut Berliner «Tagesspiegel» wäre wahrscheinlich auch der Flugverkehr in Berlin-Tegel betroffen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 18. April 2018 10:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen