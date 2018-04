BFC Dynamo in Favoritenrolle vor Landespokal-Halbfinale

Am Mittwoch stehen die Halbfinals des Berliner Fußball-Landespokals an. Regionalligist BFC Dynamo geht im Jahnsportpark als Favorit in das Duell mit Oberligist Tennis Borussia Berlin (19.00 Uhr). Im zweiten Halbfinale spielen die Berlin-Ligisten Berliner SC aus Grunewald und Eintracht Mahlsdorf gegeneinander (19.00 Uhr). Der BFC Dynamo ist Titelverteidiger, konnte sich im Vorjahr gegen den FC Viktoria 1889 durchsetzen. Tennis Borussia geht mit 17 gewonnenen Titeln als Rekordpokalsieger in die Begegnung. Der Gewinner des Landespokals zieht in die erste Runde des DFB-Pokals ein.

Letzte Änderung: Dienstag, 17. April 2018 15:00 Uhr

Quelle: dpa

