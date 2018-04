Müller würdigt gestorbenen Ex-Senatssprecher Lölhöffel

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat den gestorbenen Journalisten und früheren Senatssprecher Helmut Lölhöffel gewürdigt. «Mit Helmut Lölhöffel verlieren wir einen professionellen und seriösen Journalisten von Format und überdies einen Mitbürger, der Zivilcourage gelebt hat», erklärte Müller am Dienstag. Lölhöffel habe sich stets für die Verteidigung der Demokratie eingesetzt, bürgerschaftliches Engagement habe für ihn einen hohen Stellenwert gehabt. «Es ist eine mutige Entscheidung für den Publizisten und unabhängigen Geist Helmut Lölhöffel gewesen, sich politisch in die Pflicht nehmen zu lassen», fügte Müller hinzu.

Lölhöffel arbeitete von 1974 bis 1984 als Korrespondent für die «Süddeutsche Zeitung» in Bonn und Ost-Berlin. Dann wechselte er zur «Frankfurter Rundschau», für die er von 1984 bis zum Jahr 2000 aus Bonn und Berlin berichtete. Vom 1. Januar 2001 an amtierte Lölhöffel für die SPD als stellvertretender Sprecher des schwarz-roten Berliner Senats unter Eberhard Diepgen (CDU). Vom 16. Juni 2001 bis zum 22. Januar 2002 war er Sprecher des rot-grünen Senats unter Klaus Wowereit (SPD). Nach Bildung einer rot-roten Koalition arbeitete er noch vier Monate als Justizpressesprecher, ehe er in die Wirtschaft wechselte, wo er verschiedene Sprecherfunktionen innehatte.