EM-Titelverteidigung: Nur Station auf Weg zum WM-Kampf

18 Jahre nach Vitali Klitschkos WM-Niederlage gegen Chris Byrd soll das Berliner Estrel-Hotel wieder zur großen Box-Bühne werden. Am Samstag verteidigt der gebürtige Leverkusener Agit Kabayel seinen Titel als Europameister im Schwergewicht gegen Herausforderer Miljan Rovcanin aus Serbien. Der Titelkampf soll laut Kabayel für ihn nur eine Station auf dem Weg zu einer Weltmeisterschaft sein.

«Keiner will in seiner Sportart nur Zweitbester sein. Natürlich will ich mal Weltmeister werden, aber zunächst steht der Kampf gegen Rovcanin an», sagte der 25 Jahre alte Europameister am Dienstag. Mit Prognosen zum Kampfausgang hielt er sich zurück. Sein Manager und Veranstalter Ulf Steinforth hofft «auf ein vorzeitiges Ende» zugunsten des in 17 Kämpfen ungeschlagenen Kabayel.