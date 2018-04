Altmaier kündigt neue Impulse für Aufbau Ost an

Die neue Bundesregierung scheint ein Thema wiederentdeckt zu haben, das zuletzt eher aus den Schlagzeilen verschwunden war: den Aufbau Ost. In Sachsen und anderswo weckt das neue Hoffnungen.

Berlin/Dresden (dpa/sn) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will dem Aufholprozess im Osten neue Impulse verleihen. «Wir müssen einige Weichen neu stellen in den nächsten Monaten», sagte der CDU-Politiker am Dienstag nach einem Treffen mit dem sächsischen Kabinett in Berlin. «Ich sehe eine Chance, den Aufbau Ost wieder stärker voranzubringen. Und das ist auch nötig.»