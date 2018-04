dpa

Polizeieinsätze wegen Drohnen sprunghaft angestiegen

Die von der Polizei in Brandenburg registrierten Vorfälle mit Drohnen haben im vergangenen Jahr abermals deutlich zugenommen. Wie das Verkehrsministerium am Dienstag auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte 2017 insgesamt 143 Mal wegen unbemannter Fluggeräte alarmiert. Im Jahr zuvor waren es 82 Fälle, 2015 nur 41. Laut Ministerium ereigneten sich im Vorjahr in Brandenburg 9 Straftaten und 2 Ordnungswidrigkeiten mit Drohnenflügen.

Zu vier Straftaten und einer Ordnungswidrigkeit kam es danach in der Nähe der Flughäfen Schönefeld und Tegel. Die Deutsche Flugsicherung sichtete nach eigenen Angaben 2017 an den beiden Airports insgesamt 16 Drohnen, im Jahr zuvor waren es 5.

Ein «sicherheitsrelevanter Vorfall» ereignete sich laut Ministerium im vergangenen Jahr vor der Haftanstalt Heidering in Großbeeren (Teltow-Fläming). Dort hätten zwei Unbekannte einen Drohnenflug vorbereitet, dessen Aufstieg jedoch misslang. Als sie entdeckt wurden, seien sie geflohen.

Seit April 2017 gelten bundesweit verschärfte Sicherheitsbestimmungen für den Drohnenbetrieb. Seit Oktober sind für den Flug solcher Geräte, die mehr als zwei Kilogramm wiegen, ein sogenannter Drohnen-Führerschein und eine Kennzeichnung Pflicht.

