Berlin Volleys fehlt ein Sieg zum Finaleinzug

Die Berlin Volleys wollen den Einzug ins Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft vorzeitig perfekt machen. Der Hauptstadtclub benötigt dafür einen Sieg am Mittwoch (19.00 Uhr) im zweiten Halbfinalspiel bei den United Volleys Rhein-Main. «Ein Selbstgänger wird das ganz bestimmt nicht», sagte Berlins Manager Kaweh Niroomand. Seine Mannschaft hatte dem Gegner beim 3:0-Sieg in der ersten Begegnung am vergangenen Samstag deutlich die Grenzen. Frankfurts Trainer Michael Warm kündigte an: «Geschlagen geben wir uns noch nicht.»

Sollten die United Volleys gewinnen, müsste eine dritte Partie am Sonntag in Berlin die Entscheidung über den Finalisten bringen. Das zweite Halbfinale bestreiten der VfB Friedrichshafen und der TSV Herrsching. Friedrichshafen hat einen 3:1-Sieg vorgelegt.

Bei den Rhein-Main Volleys fällt mit Patrick Steuerwald der wohl wichtigste Akteur aus. Der 32 Jahre alte Zuspieler hatte sich im ersten Spiel in der Max-Schmeling-Halle am linken Knöchel verletzt. Ihn vertrat fortan der erst 21-jährige Jannis Hopt. Für Niroomand wäre es fahrlässig, den Gegner aufgrund dieser Schwächung zu unterschätzen. «Hopt ist ja kein schlechter Zuspieler. Er hat einen guten Aufschlag und auch seine Stärken im Block», sagt der Manager.

Von bisher vier Bundesligaspielen in Frankfurt haben die BR Volleys zwei gewonnen, ihr bislang letzter Auftritt endete im November mit einer 2:3-Niederlage. Schon vor fast genau einem Jahr standen sich beide Mannschaften im Halbfinale gegenüber. Die BR Volleys setzten sich dabei erst im dritten Spiel knapp mit 3:2 durch.

Letzte Änderung: Dienstag, 17. April 2018 11:50 Uhr

