Blitzmarathon ohne Berliner Beteiligung

Die Berliner Polizei beteiligt sich nicht am Blitzer-Marathon zu Geschwindigkeitskontrollen in verschiedenen Bundesländern an diesem Mittwoch (18. April). Man überwache die Geschwindigkeiten während des ganzen Jahres, bei den Schwerpunktkontrollen an einem bestimmten Tag sei man in diesem Jahr nicht dabei, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Die flächendeckenden Kontrollen sollen allerdings im Nachbarland Brandenburg sowie in anderen Ländern wie Bayern und Hessen erfolgen.

Letzte Änderung: Dienstag, 17. April 2018 10:50 Uhr

Quelle: dpa

