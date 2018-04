dpa

Viel Sonne und bis zu 27 Grad für Berlin und Brandenburg

Nach einem regnerischen Start steht Berlin und Brandenburg eine sonnige Woche bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte am Dienstagmorgen viel Sonne und kaum Regen an. Die Meteorologen rechneten für Dienstag mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken bei milden Temperaturen von bis zu 19 Grad. Hobbygärtner im südlichen Brandenburg sollten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aber noch einmal auf leichten Bodenfrost einstellen. Im Laufe der Woche sollen die Temperaturen dann auf bis zu 27 Grad ansteigen. Vereinzelt könne es Schleierwolken geben.

Letzte Änderung: Dienstag, 17. April 2018 08:50 Uhr

Quelle: dpa

