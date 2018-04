dpa

Hüpfburg-Unfall: Polizei ermittelt weiter

Nach dem Hüpfburg-Unfall mit elf verletzten Kindern in Berlin ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Noch sei die Ursache des Unglücks unklar, sagte ein Sprecher am Montag. Auch über den Vorfall selbst war lediglich bekannt, dass die Hüpfburg auf dem Fest einer freikirchlichen Gemeinde in Berlin-Hellersdorf zur Seite gekippt oder plötzlich zusammengesackt sein könnte. Sie gehörte der Gemeinde. 40 Rettungskräfte versorgten die betroffenen Kinder. Sechs von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht, eines erlitt schwere Verletzungen.

Letzte Änderung: Montag, 16. April 2018 13:00 Uhr

Quelle: dpa

