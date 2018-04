Eisbären kassieren Ausgleich

Die Eisbären Berlin machen es im Schlussdrittel des zweiten Finales noch einmal spannend. Doch die Aufholjagd kommt zu spät: Der Hauptstadtclub verliert das zweite DEL-Finalspiel gegen den EHC Red Bull München mit 4:5.

Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin haben im zweiten Finalspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Ausgleich in der Best-of-Seven-Serie gegen den EHC Red Bull München kassiert. Am Sonntag verloren sie trotz einer starken kämpferischen Leistung in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof mit 4:5 (1:2, 1:3, 2:0). Weil der Titelverteidiger seine Chancen effektiver nutzte, reichten den Berlinern je zwei Treffer von Sean Backman und Nick Petersen nicht, um die erste Heimniederlage in den diesjährigen Playoffs zu verhindern. Die Serie wird nun am Mittwoch (19.30 Uhr) mit dem dritten Spiel in München fortgesetzt.