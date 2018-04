dpa

1. FC Union Berlin: Torwart Busk fällt mehrere Wochen aus

Torwart Jakob Busk fällt wegen einer Verletzung beim 1. FC Union Berlin mehrere Wochen aus und wird in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr spielen können. Dass teilte der Berliner Fußball-Zweitligist am Sonntag mit. Der Däne Busk hatte sich im Abschlusstraining vor der Partie beim FC St. Pauli die Blessur am Fuß zugezogen. Beim 1:0-Erfolg der «Eisernen» in Hamburg stand bereits Daniel Mesenhöler im Tor. Als Ersatztorwart war erstmals bei einem Pflichtspiel Lennart Moser in den Union-Kader gerückt.

Letzte Änderung: Sonntag, 15. April 2018 16:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen