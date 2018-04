Betrunkener Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein betrunkener Radfahrer ist bei einem Unfall in Charlottenburg-Wilmersdorf schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 64-jährige am Samstagabend auf der Brandenburgischen Straße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Er berührte ein vorbeifahrendes Auto und stürzte, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach zog sich der Mann eine schwere Kopfverletzung zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 81-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Ein Alkoholtest ergab 2 Promille. Gegen den Radfahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Letzte Änderung: Sonntag, 15. April 2018 15:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen